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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدثة “حقوق الإنسان” تعلق على ما تم رصده بوجود قصور في خدمات ذوي الإعاقة
30/10/2020   7:29 ص

بالفيديو.. متحدثة “حقوق الإنسان” تعلق على ما تم رصده بوجود قصور في خدمات ذوي الإعاقة

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علقت المتحدثة الرسمية لهيئة حقوق الإنسان الدكتور نورة الحقباني، على ما رصدته الهيئة من وجود قصور في الخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة في المملكة.  

وقالت الحقباني في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الهيئة لديها عدة وسائل لرصد واستقبال الشكاوى لمختلف مجالات حقوق الإنسان ومنها ذوي الإعاقة، وتخضع هذه الشكاوى لعدة مراحل منذ استقبالها وحتى اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.  

وأضافت أن الهيئة لا تقلل من جهود جميع الجهات في تقديم الخدمات المناسبة لذوي الإعاقة في المملكة، لكن قد يشوب ذلك بعض القصور أو عدم وجود توعية بشأن اقتصار تلك الخدمات على هذه الفئة.   وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن وجود الملاحظات شيء طبيعي ودور الهيئة أن يتم تتبعها وإبلاغ الجهات المعنية بها، دون التشكيك في عملهم. 

 

بالفيديو.. متحدثة “حقوق الإنسان” تعلق على ما تم رصده بوجود قصور في خدمات ذوي الإعاقة

أخبار محلية
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