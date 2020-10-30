بالفيديو.. متحدث “التجارة” يوضح خطوات التأكد من حقيقة تخفيضات المتاجر قبل الشراء

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الخطوات التي يمكن أن يتبعها المُستهلكون للتأكد من حقيقة التخفيضات التي تعلنها المتاجر والمحلات، داعياً إلى الإبلاغ عن مُخالفات ترخيص التخفيضات.
وقال الحسين إن خطوات التأكد من حقيقة التخفيضات قبل الشراء تتضمن التأكد من حصول المحلات والمتاجر على ترخيص من وزارة التجارة وإبرازه للمُستهلكين، مع التأكد من عرض المتجر أو المحل سعر المنتج قبل وبعد التخفيض.
وأضاف أن الخطوات تشمل أيضاً معرفة صحة التخفيض عن طريق مسح الرمز الخاص بالباركود على المنتج وإدخاله على موقع “تخفيضات”، وكذلك التعرف على مدى موثوقية المتاجر الإلكترونية عبر الدخول على موقع وزارة التجارة أو منصة “معروف”.
قبل عملية الشراء ، تأكد أن تخفيضات المحلات والمتاجر والالكترونية حقيقة وليست وهمية ..
ويحق لكل متسوق رفع بلاغ تجاري على التخفيضات الوهمية ليتم ضبط المنشأة المخالفة وإيقاع العقوبات النظامية عليها .
— عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) October 29, 2020
وفق “أخبار 24”.