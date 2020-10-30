نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “التجارة” يوضح خطوات التأكد من حقيقة تخفيضات المتاجر قبل الشراء
30/10/2020   7:29 ص

بالفيديو.. متحدث “التجارة” يوضح خطوات التأكد من حقيقة تخفيضات المتاجر قبل الشراء

+ = -
664

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الخطوات التي يمكن أن يتبعها المُستهلكون للتأكد من حقيقة التخفيضات التي تعلنها المتاجر والمحلات، داعياً إلى الإبلاغ عن مُخالفات ترخيص التخفيضات.   

وقال الحسين إن خطوات التأكد من حقيقة التخفيضات قبل الشراء تتضمن التأكد من حصول المحلات والمتاجر على ترخيص من وزارة التجارة وإبرازه للمُستهلكين، مع التأكد من عرض المتجر أو المحل سعر المنتج قبل وبعد التخفيض.   

وأضاف أن الخطوات تشمل أيضاً معرفة صحة التخفيض عن طريق مسح الرمز الخاص بالباركود على المنتج وإدخاله على موقع “تخفيضات”، وكذلك التعرف على مدى موثوقية المتاجر الإلكترونية عبر الدخول على موقع وزارة التجارة أو منصة “معروف”.  

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متحدث “التجارة” يوضح خطوات التأكد من حقيقة تخفيضات المتاجر قبل الشراء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885119209.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.