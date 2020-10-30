محاولة أخيرة لتحديد مصير ثلاثي الاتحاد في الديربي

أفادت مصادر بأن ثلاثي فريق الاتحاد عمر هوساوي، عبد العزيز الجبرين وحمد المنصور لم تكتمل جاهزيتهم اللياقية بعد.
وأشارت مصادر، وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن الثلاثي سيخضع اليوم (الخميس) لمزيد من الاختبارات الميدانية خصوصا الجبرين والمنصور اللذين لم يشاركا في المباريات منذ أكثر من 4 أشهر.
ونوهت المصادر إلى أن مصير مشاركة الثلاثي في مباراة الأهلي المقبلة سيتحدد وفقاً لنتائج الاختبارات الميدانية اليوم.
ويلتقي الاتحاد نظيره الأهلي مساء يوم السبت المقبل 31 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.