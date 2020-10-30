“حجازي” يتحدث عن دور”كعكي” في إنهاء انتقاله إلى الاتحاد.. وتجربة “كهربا”

كشف الدولي المصري المدافع الجديد لفريق الاتحاد أحمد حجازي، عن كواليس انتقاله للفريق قادمًا من ويست بروميتش الإنجليزي، مشيراً إلى أن الدوري السعودي يتمتع بأجواء حماسية.
وقال حجازي في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “المفاوضات بدأت في وقت متأخر وكانت مفاجأة وقطعنا شوطاُ كبيراُ في المفاوضات وبعد ذلك الأمور كانت متقاربة”.
وأضاف: “نادي الاتحاد كان عندهم إصرار كبير وبشكرهم على التمسك الكبير بي وأحاول أرجع نادي الاتحاد لمكانته الطبيعية”.
وأوضح، أن نائب رئيس الاتحاد أحمد كعكي لعب دوراً مهماً في إنهاء الصفقة وكان أكثر شخص يتواصل معه، وتحدث بأن النادي يمتلك النادي مشروعاً لعودة الفريق لمنصات التتويج بالتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “محمود كهربا صديق مقرب وكلمنى وأخذت رايه بشأن تجربته السابقة مع فريق الاتحاد وأشاد بجماهير النادي، وأنا أعلن أن القريق واحد من الفرق الكبيرة في الدوري السعودي”.