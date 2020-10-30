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اخبار رياضية > اتحاد الكرة يوضح حقيقة تأجيل مباريات بالدوري بسبب كورونا
30/10/2020   10:51 ص

اتحاد الكرة يوضح حقيقة تأجيل مباريات بالدوري بسبب كورونا

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كشف رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، حقيقة تأجيل أي من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب كورونا.

وقال المسحل في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “صعب جدًا تأجيل المباريات بسبب أن جدول المباريات مضغوط جدًا بسبب الجائحة”.

وأضاف: “لو تعرض أي لاعب للإصابة بكورونا أو أي من الأطقم الفنية والإدارية، سيتم استبعاده حفاظا على سلامة باقي المجموعة”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “الجميع يعلم أن هذا موسم استثنائي، وبعد اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية تأكد للجميع أن الجدول سيكون مضغوطاً ومن المستبعد تأجيل أي مباراة”.

وأتم: “في حالة إصابة أى لاعب لأي سبب ستكون القائمة مفتوحة للشباب والناشئين بشكل استثنائي بالإضافة لـ 5 تغييرات”.

اتحاد الكرة يوضح حقيقة تأجيل مباريات بالدوري بسبب كورونا

اخبار رياضية
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