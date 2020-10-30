اتحاد الكرة يوضح حقيقة تأجيل مباريات بالدوري بسبب كورونا

كشف رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، حقيقة تأجيل أي من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب كورونا.
وقال المسحل في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “صعب جدًا تأجيل المباريات بسبب أن جدول المباريات مضغوط جدًا بسبب الجائحة”.
وأضاف: “لو تعرض أي لاعب للإصابة بكورونا أو أي من الأطقم الفنية والإدارية، سيتم استبعاده حفاظا على سلامة باقي المجموعة”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “الجميع يعلم أن هذا موسم استثنائي، وبعد اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية تأكد للجميع أن الجدول سيكون مضغوطاً ومن المستبعد تأجيل أي مباراة”.
وأتم: “في حالة إصابة أى لاعب لأي سبب ستكون القائمة مفتوحة للشباب والناشئين بشكل استثنائي بالإضافة لـ 5 تغييرات”.