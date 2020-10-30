“الموارد البشرية” تعتزم توطين 20 ألف وظيفة “أخصائي تسويق” بنهاية العام المقبل

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوة عامة لتأهيل المتنافسين لمشروع برنامج توطين مهن “أخصائي تسويق”، وذلك لتوظيف واستقرار 20 ألف مواطن ومواطنة حتى نهاية العام المقبل 2021.
وقالت الوزارة إنها ترغب في التعاقد مع إحدى الجهات الرائدة والمتخصصة في إدارة وتشغيل برنامج توطين مهن أخصائي تسويق في المنشآت التي تتوفر بها هذه المهن.
وأضافت أنه سيتم احتساب عملية التوطين ناجحة إذا حققت اشتراطات من بينها أن يتم تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية ويتجاوز فترة التجربة النظامية، وأن يكون الحد الأدنى للراتب 4 آلاف ريال، وتكون المهنة ضمن مجموعة المهن ذات العلاقة المباشرة بالقطاع وسيتم تحديدها لاحقاً. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى مراجعة منهجية الموارد البشرية وتطوير الخطة التنفيذية التشغيلية للمشروع والتصورات المقترحة للتنفيذ، إضافة إلى تحقيق منظومة التحفيز لشركات القطاع الخاص والشباب الباحث عن عمل وتطويرها.
وأبانت أنه سيتم حصر الشركات الكبرى والشركات الأكثر نموًا، التي تنطبق عليها شروط الاشتراك في برنامج التوظيف في مهن أخصائي تسويق وتوقيع اتفاقيات معها لعرض فرص عمل للباحثين عن عمل من السعوديين بالتنسيق مع الوكالة لتوقيع اتفاقية المشاركة في البرنامج.