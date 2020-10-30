قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس إنه وباسم 1.8 مليار مسلم يدين ويستنكر بأشد العبارات التطاول على مقامات النبوات والرسالات ولا سيما النبي محمد ﷺ.
وأضاف في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، أن الرسوم المسيئة والأعمال الشائنة ما هي إلاّ نوع من الإرهاب، وضرب من التطرف المذكي للكراهية والعنصرية البغيضة.
وأكد أن صلة الأمة الإسلامية وحبها لرسولها وحبيبها وسيرته وشمائله العطرة، ليست ارتباط أوقات ومناسبات بل هي ارتباط وثيق في كل الظروف وجميع شؤون وأحوال الحياة إلى الممات.
ودعا السديس المسلمين للتحلي بأخلاق النبي الكريم الداعية إلى السلام الشامل والتراحم الكامل بين أبناء الشرائع المختلفة دون تنابز وإساءة لكل الرموز الدينية وعلى رأسها أشخاص الأنبياء الأطهار.
وفق “أخبار 24”.