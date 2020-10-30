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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة العالمية” للسيدات: احذرن من استخدام مستحضرات تفتيح البشرة لهذا السبب
30/10/2020   6:48 م

بالفيديو.. “الصحة العالمية” للسيدات: احذرن من استخدام مستحضرات تفتيح البشرة لهذا السبب

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، من خطورة مستحضرات تفتيح البشرة، مؤكدة أنها تُشكل خطراً على الصحة.

وأكدت المنظمة أن العديد من منتجات تفتيح البشرة تحتوي على الزئبق وغيره من المواد الكيميائية التي تشكل خطراً على الصحة، مضيفة أن الزئبق قد يسبب تلف الكلى واضطرابات عصبية وغيرها من الآثار الصحية.

ودعت المنظمة السيدات إلى عدم استخدام منتجات تفتيح البشرة، مناشدة الدول باتخاذ إجراءات لحظر استخدام الزئبق في هذه المنتجات.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة العالمية” للسيدات: احذرن من استخدام مستحضرات تفتيح البشرة لهذا السبب

أخبار محلية
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