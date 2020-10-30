بالفيديو.. “الصحة العالمية” للسيدات: احذرن من استخدام مستحضرات تفتيح البشرة لهذا السبب

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، من خطورة مستحضرات تفتيح البشرة، مؤكدة أنها تُشكل خطراً على الصحة.
وأكدت المنظمة أن العديد من منتجات تفتيح البشرة تحتوي على الزئبق وغيره من المواد الكيميائية التي تشكل خطراً على الصحة، مضيفة أن الزئبق قد يسبب تلف الكلى واضطرابات عصبية وغيرها من الآثار الصحية.
ودعت المنظمة السيدات إلى عدم استخدام منتجات تفتيح البشرة، مناشدة الدول باتخاذ إجراءات لحظر استخدام الزئبق في هذه المنتجات.
مقطع فيديو يشرح لماذا يشكّل الزئبق، وبالأخص الزئبق المستخدم في مستحضرات تفتيح البشرة، خطراً على الصحة ويؤكد ضرورة اتخاذ البلدان إجراءات لحظر استخدامه في هذه المنتجات. pic.twitter.com/1ULqgKF1B6
— WHO EMRO (@WHOEMRO) October 30, 2020
وفق “أخبار 24”.