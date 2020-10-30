عُثر بحوزتهم على 4 ملايين ريال.. القبض على 6 مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة

ألقت شرطة الرياض القبض على مجموعة مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية.
وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ 1.3 مليون ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي.
وأضاف أنه اتضح للجهات المختصة ارتباط المتهم بمجموعة من (5) مقيمِين، ثلاثة من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم (بين العقدين الثالث والرابع)، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لـ(10) كياناتٍ تجارية يملكها مواطنون، مقابل عمولة يتقاضونها.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الجناة اتخذوا من سكنهم بحيي (الديرة – والشفاء) مقرّين لجمع الأموال، وبتفتيشهما عُثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت 4.7 مليون ريال، بالإضافة لسندات إيداع لمبالغ مالية، وتم القبض عليهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.