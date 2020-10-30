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أخبار محلية > برعاية أمير عسير.. توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي في بلَحمر
30/10/2020   8:57 م

برعاية أمير عسير.. توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي في بلَحمر

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شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال توقيع الصلح بين أسرة آل لافي في بلَحمر بعد مناقشة أسباب الخلاف.

وناقشت لجنة الصلح المصغرة المنبثقة عن لجنة السلم المجتمعي المعنية بحل النزاعات القبلية، أسباب الخلاف بين الجانبين وما ترتب على ذلك من شكاوى لدى الجهات الحكومية.

وعرضت اللجنة على الطرفين المكانة التي يتمتع بها الصلح في الإسلام وأهداف أمير عسير لإرساء السلم المجتمعي ضمن التوجه الإستراتيجي للمنطقة في ضوء رؤية 2030. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن أمير المنطقة كان قد وجه بتشكيل لجنة للنظر في الخلافات بين قبائل بلَحمر، وذلك بالتنسيق مع شيخها منصور بن عبدالله بن محيا، لإنهاء الخلافات بين جميع أبناء القبائل.

برعاية أمير عسير.. توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي في بلَحمر

أخبار محلية
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