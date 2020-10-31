“المياه الوطنية” تعتذر لعميل عن صدور فواتير عليه رغم إغلاقه محبس العداد.. وتتعهد بمحاسبة المقصرين

اعتذرت شركة المياه الوطنية لعميل عن خطأ بشري غير مقصود بعد إدخال رقم تسلسلي مختلف لعميل آخر لعداد المياه الخاص به، مؤكدة أنها عالجت وصححت الفاتورة بناء على استهلاكه الفعلي.
وقالت الشركة، في بيان اليوم الجمعة، إنه إشارة إلى المقطع المتداول حول شكوى أحد العملاء، الذي أشار من خلاله إلى أنه صدرت فواتير لحساب الخدمة الخاص به، رغم إغلاقه العداد، والمحبس الداخلي للشبكة، فإنها تتعهد بمحاسبة المقصرين، ووضعت الإجراءات لعدم تكرار ذلك الخطأ.
وأضافت الشركة، في توضيح لملابسات الأمر، أنه بعد مطابقة حساب العميل والعداد الخاص به في الأنظمة الآلية، ومقارنتها على الطبيعة، اتضح عدم تطابقها نتيجة لحدوث خطأ بشري بإدخال الرقم التسلسلي لعداد العميل خلال أعمال استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات المياه الذكية، الأمر الذي أدى إلى نقل استهلاكات عميل صحيحة ومحققة لعميل آخر لم يقم باستهلاكها. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة أنها قامت بمعالجة وتصحيح فاتورة العميل بناءً على استهلاكاته الفعلية حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة، وتثبيت العداد الفعلي في نظام الفوترة، مقدمةً اعتذارها للعميل عن هذا الخطأ البشري، ومتعهدة بالتحقيق في الخطأ، ووضع الإجراءات الكفيلة بعدم تكراره، ومحاسبة المقصر في ذلك.