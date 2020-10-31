بالفيديو.. مواطنة تروي قصة عشقها قنص الصقور وممارسته في صحراء الحدود الشمالية

روت مواطنة بمنطقة الحدود الشمالية قصة عشقها لقنص الصقور وممارسته منذ الصغر وحتى الآن.
وأوضحت ريم الحازمي، خلال حديثها لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم (الجمعة)، أنها تعلمت القنص من أهلها خلال تواجدهم في البادية في السابق.
وأضافت أنها بعد ذلك أصبحت تمارس القنص مع إحدى صديقاتها، من خلال تجولهما في صحراء الحدود الشمالية بسيارتها “الهايلوكس” بحثاُ عن الصقور النادرة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تستخدم الحمام المعلق على ظهور الشباك لجذب الصقور خلال شهري أكتوبر ونوفمبر اللذين يُعدان من أبرز أوقات القنص.
الشمالية ريم الحازمي.. هوايتها قنص الصقور.. القصة كاملة مع منصور المزهم#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/VGfKJ2qgVn
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 30, 2020