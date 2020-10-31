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أخبار محلية > أول سعودي يحصل على “رخصة الكفاءة البحرية الدولية”: إجازتنا 6 أشهر في السنة.. وهذه أبرز مزايا تخصصنا
31/10/2020   5:45 م

أول سعودي يحصل على “رخصة الكفاءة البحرية الدولية”: إجازتنا 6 أشهر في السنة.. وهذه أبرز مزايا تخصصنا

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روى أول ضابط سعودي في البحرية التجارية يحصل على رخصة الكفاءة البحرية الدولية، التحديات التي تواجههم خلال الرحلات البحرية، وأبرز المزايا والمهام في مجال تخصصه.

وقال الضابط عادل القطامي، إن مهام الضابط البحري تتمثل في ضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وحماية البيئة البحرية، وسلامة الملاحة وسلامة مناولة البضائع.

وأوضح في حديث لبرنامج النشرة على قناة “الإخبارية”، أن عمله يتيح له زيارة العديد من البلدان والمحيطات والقارات والتعرف على الثقافات المختلفة، مبينا أنه يحصل على إجازة تبلغ مدتها 6 أشهر مقابل العمل لمدة مماثلة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الرحلة البحرية قد تستغرق من أسبوع إلى شهر، وفي حال عبور كامل المحيط الهادي تستغرق نحو شهر ونصف، مؤكدا أن التحدي الأكبر هو المكوث لوقت طويل في البحر والانقطاع عن الأهل والأصدقاء لفترة طويلة.

أول سعودي يحصل على “رخصة الكفاءة البحرية الدولية”: إجازتنا 6 أشهر في السنة.. وهذه أبرز مزايا تخصصنا

أخبار محلية
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