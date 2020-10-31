نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الدفاع المدني” يحذر من احتمال هطول أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول في عدد من المناطق
31/10/2020   5:45 م

“الدفاع المدني” يحذر من احتمال هطول أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول في عدد من المناطق

+ = -
378

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل، داعياً الجميع لتوخي الحيطة والابتعاد عن الأودية.

وقال الدفاع المدني إنه وفقاً لما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإنه يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأضاف أنه يتوقع أن تتأثر مناطق الحدود الشمالية، وعسير، والباحة، وجازان، وحائل بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة. وفق “أخبار 24”.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الموصى بها في مثل هذه الظروف.

“الدفاع المدني” يحذر من احتمال هطول أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول في عدد من المناطق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885119419.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.