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أخبار محلية > “التعاون الإسلامي” تدعو المعتمرين القادمين من الخارج إلى اتباع البروتوكولات الصحية للحفاظ على سلامتهم
31/10/2020   5:46 م

“التعاون الإسلامي” تدعو المعتمرين القادمين من الخارج إلى اتباع البروتوكولات الصحية للحفاظ على سلامتهم

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دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمرين إلى الحفاظ على أنفسهم وأسرهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة، وذلك بالتزامن مع وصول أول رحلات المعتمرين القادمين من الخارج إلى جدة غداً (الأحد).

وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف، إن المنظمة -باعتبارها الصوت الجامع للعالم الإسلامي- تبارك للمسلمين حول العالم عودة العمرة والزيارة بعد تعليقهما مؤقتا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتدعوهم إلى الحفاظ على سلامتهم باتباع كامل التعليمات والإرشادات الصحية. وفق “أخبار 24”.

وثمن العثيمين جميع التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

“التعاون الإسلامي” تدعو المعتمرين القادمين من الخارج إلى اتباع البروتوكولات الصحية للحفاظ على سلامتهم

أخبار محلية
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