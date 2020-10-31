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أخبار محلية > “غرفة الرياض” تعلن توفر 133 وظيفة شاغرة للرجال والنساء
31/10/2020   5:45 م

“غرفة الرياض” تعلن توفر 133 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

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أعلنت غرفة الرياض، توفر 133 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في عدد من الشركات بالقطاع الخاص، لحملة الثانوية فما فوق.

وأوضحت الغرفة أن الوظائف المتاحة بمسميات: بائع، صانع محتوى، ومسؤول وسائل تواصل اجتماعي، وأخصائية تسويق هاتفي، ومطور مواقع ومتاجر إلكترونية، ومسؤول مستودع، بالإضافة لمحصل ديون، وفني كهرباء، وفني ميكانيكا، وممثل مبيعات، وأخصائي موارد بشرية.

كما تضمنت الوظائف، مهندسات بتخصصات (تقني، وتخطيط، كيميائي، وصناعي، وصيانة)، ومدخلة بيانات، ومنسقة شحن، إضافة إلى مدير إدارة مالية وإدارية، ومدير إدارة هندسية، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة العقار. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الغرفة إلى أنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف الاطلاع على تفاصيلها وأسماء الشركات، والخبرات المطلوبة عبر الرابط.

“غرفة الرياض” تعلن توفر 133 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

أخبار محلية
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