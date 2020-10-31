حرص المواطن محمد الخليفة في تصميمه لأحد مساجد مدينة الرس في القصيم على ألا يعتمد على أي مصدر كهربائي في إضاءة أو إنارة المسجد.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “في أسبوع” على قناة “MBC”، أنه صمم المسجد بطريقة هندسية تسمح بإضاءته وتكييفه ذاتيًا دون استخدام التيار الكهربائي، وذلك من خلال سحب المنارة الهواء من داخل المسجد إلى قناة عمقها 1.5 متر داخل التربة، وهناك يتم تبريد الهواء ثم ضخه مجددًا إلى داخل المسجد.
واعتمد الخليفة على المرايا المتقابلة المتعاكسة في إضاءة المسجد، والذي صُمم في صورة مغارة كهفية في الأرض، حيث أرجع المهندس السعودي تفضيله لبناء المسجد في الجبل إلى خشية تعرضه للإهمال. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المسجد يتكون من صخور الجبل بالإضافة إلى صبة خرسانية والحديد، مؤكدًا أنه أسّس هذا المسجد ليتحمل الظروف الجوية الصعبة.
تحفة معمارية.. مسجد في مدينة الرس يتم تكييفه وإضاءته ذاتيا بدون كهرباء..
أحمد العثمان معه التفاصيل@Ahm_PR #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/W8md1Y1w80
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 31, 2020