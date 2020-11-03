تنفيذ طرق بطول 100 ألف كم لأحياء شمال وجنوب مدينة جدة

كشفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والجسور عن تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع الطرق التي تخدم أحياء شمال وجنوب المحافظة بمجموع أطوال تجاوزت الـ100 ألف كيلومتر، ونحو 2.7 ألف عمود إنارة.
وأوضح مدير عام الطرق والجسور بالأمانة المهندس صالح البخاري، أن أعمال إنشاء الطرق تشمل 5 مشاريع يجري تنفيذها بتكلفة إجمالية تقدر بنحو (345 مليون ريال)، ومنها مشروع سفلتة ورصف وإنارة الشوارع والطرق في أحياء جنوب جدة.
وأشار إلى أن المشاريع تتضمن توسعة شارع الأميرة البندري الفيصل بحي السنابل جنوب المحافظة بطول 6 كم وعرض 60 مترا بهدف تحرير الحركة المرورية، وإنارة الطريق بـ200 عمود إنارة، مضيفا أن المشروع يشمل تطوير مخططات المنح وذلك بتنفيذ سفلتة للشوارع الرئيسية والداخلية.
وقال البخاري إن أحياء أبحر الشمالية تشهد تنفيذ 4 مشاريع سفلتة وإنارة تشمل تطوير طريق الملك سعود بطول 1.2 كم وعرض 52 مترا، لافتا إلى أن الطريق يعد شريانا حيويا ورئيسيا ويساهم في ربط أحياء أبحر الشمالية ببعضها.
وأضاف أن الأعمال تتواصل لتطوير شارع عبدالله بن أوس الأنصاري بطول 5 كم وعرض 52 مترا وإنارته بـ 396 عمود إنارة، كما شرعت في أعمال سفلتة 54 شارعاً رئيسيا وداخليا في مخطط الفيروز، وتركيب 118 عمود إنارة، بجانب تطوير الشوارع الرئيسية في مخططي الفنار والبحيرات وإنارتها.
ولفت إلى أن أعمال الطرق تشمل سفلتة 52 شارعا في حي الياقوت، بالإضافة لتطوير شوارع حي الصواري وإنارتها.
يذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق تشمل إنشاء جسور وأنفاق وتأهيل وتطوير طرق ومحاور رئيسية وكذلك أعمال تحسينات وسفلتة وأرصفة وإنارة، فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلا.
وفق “أخبار 24”.