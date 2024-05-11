تعاون سعودي – بريطاني لتعزيز الاقتصاد الرقمي

عزّزت المملكة ممثلةً في هيئة الحكومة الرقمية، شراكتها الاستراتيجية مع المملكة المتحدة في مجال الاقتصاد الرقمي، من خلال زيارة رسمية لوفد الهيئة إلى العاصمة لندن.
وجاء ذلك خلال مشاركة محافظة الهيئة أحمد الصويان والوفد المرافق له، في المؤتمر السنوي الـ 21 لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقام في كلية لندن للأعمال، حيث استعرض النموذج السعودي الرائد في التحول الرقمي، مع تسليط الضوء على أبرز الممارسات وقصص نجاح المملكة في مجال الحكومة الرقمية.
وشهدت الزيارة لقاء الصويان عدداً من القيادات والمسؤولين في القطاعين العام والخاص؛ وأبرزهم السكرتير البرلماني لمكتب مجلس الوزراء البريطاني أليكس بورغارت، ووزيرة البيانات والبنية التحتية الرقمية جوليا لوبيز، ووزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي ساقيب بهات، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية والرؤساء التنفيذيين في كبرى الشركات البريطانية.
كما استهدفت زيارة الوفد السعودي للمملكة المتحدة، الاطلاع على التجارب الدولية في مجال الحكومة الرقمية، والاستفادة من الخبرات في هذا المجال الواعد، ومناقشة توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الحكومة الرقمية بين البلدين.
بدوره، استقبل السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز محافظ الهيئة والوفد المرافق له، في مقر السفارة؛ لاستعراض جهود الهيئة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
كما التقى الملحق الثقافي في المملكة المتحدة أمل بنت فطاني، وعقد لقاء مع نخبة من الطلبة المبتعثين في الملحقية الثقافية في لندن، حيث ناقش معهم المبادرات الرائدة في التحول الرقمي والتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، كما استمع إلى أفكارهم وأبرز التحديات التي تواجههم في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي هيئة الحكومة الرقمية إلى تعزيز الشراكات والحضور الدولي، وانطلاقًا من دورها في قيادة الجهود الدولية لتحقيق اقتصاد رقمي مستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.