بدء البيع في مدينة “بنان” بفرسان الرياض

شهدت ضاحية الفرسان بالرياض، وضع حجر أساس وبدء البيع لمشروع “مدينة بَنان” الذكية متكاملة الخدمات، والتي تمتد على مساحة 10 ملايين م2 شمال شرق الرياض.
ويأتي المشروع السكني الجديد نتيجة التعاون بين الشركة الوطنية للإسكان ومجموعة طلعت مصطفى السعودية، حيث جرى إطلاقه بحضور رئيس مجلس إدارة الوطنية للإسكان إيهاب الحشاني، والرئيس التنفيذي للشركة محمد البطي، ورئيس مجلس إدارة المجموعة هشام طلعت مصطفى، ونائبه سليمان المهيدب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة وكبار قيادات الشركتين.
ويوفر المشروع مساحات خضراء شاسعة مفتوحة بنسبة 40% (6 ملايين متر مربع) يستفيد منها أكثر من 120 ألف ساكن في Gated Community، من خلال تميّزها في الدمج بين أحدث تقنيات المدن الذكية، ومفهوم الأصالة والخصوصية السكنية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة، حيث توفر المدينة أكثر من 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراضٍ لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة.
كما يقع المشروع داخل ضاحية الفرسان التي تعد أكبر ضواحي الوطنية للإسكان العمرانية، والتي تم تصميمها لتقدم نظامًا متكاملًا للعيش في مدن تواكب رؤية المملكة 2030 بمعايير جديدة وبيئة عمرانية مستدامة على مساحة 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية، إضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن “الوطنية للإسكان” تعد الشركة الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.