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اخبار رياضية > مصادر: استعباد طاقم تحكيم مباراة الشباب والنصر أسبوعين أو ثلاثة
04/11/2020   6:44 ص

مصادر: استعباد طاقم تحكيم مباراة الشباب والنصر أسبوعين أو ثلاثة

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قالت مصادر إن قراراً صدر من لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم باستعباد الطاقم التحكيمي لمباراة النصر والشباب، التي أقيمت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “المدينة”، أن قرار الاستبعاد ليس عقوبة ضد الطاقم التحكيمي، ولكن تجنباً للضغوط الإعلامية، مبينة أن لجنة الحكام رأت أن اتخاذ هذا القرار للمحافظة على عناصرها.

جدير بالذكر أن مباراة الشباب والنصر التي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز الشباب بهدفين لهدف، قد شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً دفع نادي النصر لرفع طلب بإسناد جميع مبارياته لحكام أجانب على نفقة النادي.

مصادر: استعباد طاقم تحكيم مباراة الشباب والنصر أسبوعين أو ثلاثة

اخبار رياضية
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