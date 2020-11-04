بالفيديو.. “الموارد البشرية”: مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لا تشمل العمالة المنزلية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين، لا تشمل العمالة المنزلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ناصر الهزاني، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المبادرة تشمل جميع الوافدين العاملين بمنشأت القطاع الخاص.
وأطلقت “الموارد البشرية” في وقت سابق اليوم، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين العاملين في القطاع الخاص بمشاركة وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية: خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
فيديو | #الموارد_البشرية تطلق مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”.. تعرف على أهدافها #الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/CV80TwVon3
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 4, 2020
وفق “أخبار 24”.