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أخبار محلية > بالفيديو.. “الموارد البشرية”: مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لا تشمل العمالة المنزلية
04/11/2020   5:49 م

بالفيديو.. “الموارد البشرية”: مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لا تشمل العمالة المنزلية

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين، لا تشمل العمالة المنزلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ناصر الهزاني، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المبادرة تشمل جميع الوافدين العاملين بمنشأت القطاع الخاص.

وأطلقت “الموارد البشرية” في وقت سابق اليوم، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين العاملين في القطاع الخاص بمشاركة وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية: خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الموارد البشرية”: مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لا تشمل العمالة المنزلية

أخبار محلية
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