هطلت اليوم (الأربعاء) أمطار متوسطة على محافظة الطائف، سالت على أثرها الأودية والشعاب.
وأظهرت مقاطع فيديو هطول الأمطار على المحافظة والتي شملت أحياء قروى، والخالدية، ومعشي، والمثناه، والوسام، والقيم، والشرفية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، وتشمل السواحل خاصة الجنوبية منها، كذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.
وفق “أخبار 24”.