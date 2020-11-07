أعلن اتحاد كرة القدم، مساء الجمعة، لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ونصت اللائحة على معاقبة أي شخص داخل الملعب لم يلتزم بارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة بغرامة مالية قدرها 1000 ريال، باستثناء الأشخاص المزاولين للنشاط الرياضي داخل ميدان الملعب، كذلك يعاقَب كل من لم يلتزم بالتخلص من الكمامة واحتياجاته الخاصة في الأماكن المخصصة بدفع 5000 ريال.
ويعاقب كل لاعب يبدل القمصان أو يسمح لغيره باستخدام متعلقاته بغرامة قدرها 15000 ريال، ويلتزم كل نادٍ بتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، وكذلك بالنسبة لدكة بدلاء الفرق وغرف تبديل الملابس، ويعاقب كل نادٍ لم يلتزم بذلك بغرامة قدرها 25 ألف ريال، كما يعاقب كل ناد وجه رسائل مباشرة أو غير مباشرة لدعوة الجماهير للتجمهر بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال.
ونصت المادة الثالثة من اللائحة على معاقبة أي شخص ظهرت عينته إيجابية ولم يلتزم بإبلاغ غرفة التحكم خلال 8 ساعات من ظهور النتيجة بغرامة قدرها 10000 ريال، كما يعاقب كل ناد لم يلتزم بإخطار غرفة التحكم بأسماء اللاعبين الذين سافروا خارج المملكة وعادوا إليها مهما كان السبب بغرامة قدرها 10000 ريال. وفق “أخبار 24”.
وألزمت المادة الرابعة كل ناد بمسؤولية الحجر الصحي لمنسوبيه، وذلك حسب توجيهات الجهات ذات الاختصاص، ومعاقبة النادي غير الملتزم بغرامة قدرها 50 ألف ريال، أما اللاعب المشارك من غير إنهاء الحجر الصحي فسيوقف لمباراتين رسميتين لأنه غير قانوني مشاركته، وغير مؤهل.
كما نصت اللائحة على أنه إذا ثبت لغرفة التحكم مشاركة لاعب مصاب بكورونا فإن اللاعب يعتبر غير مؤهل قانونيا، ويُحرم من حضور التدريبات لمدة 21 يوما ولا يعود للتدريبات إلا بعد إثبات شفائه بفحص سلبي ويعاقب النادي بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال، ويوقف اللاعب 4 مباريات رسمية.
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