هل يُعتبر المتحدث لمصاب بـ”كورونا” لمدة 15 دقيقة على مسافة متر مخالطاً؟ “الصحة” تجيب

أجاب رئيس قسم الأمراض المعدية في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور علاء العلي، عن عدد من الأسئلة الشائعة بشأن الاختلاط بحالة مؤكدة للإصابة بكورونا.
وأكد، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة، أن الشخص الذي يتعامل مع حالة إصابة مؤكدة لمدة 15 دقيقة مع التزام الطرفين بكافة الإجراءات الوقائية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة متر، لا يُعتبر مخالطًا.
وأوضح أن فترة الحجر للمخالطين يجب أن تبدأ خلال يومين من تاريخ تأكيد إصابة الحالة التي تم الاختلاط بها، كما أكد أنه عند مخالطة الحالات المؤكدة يجب بدء فترة الحجر، بغض النظر عن ظهور الأعراض على المخالط وعمره.
من #أسئلة_كورونا المتداولة عن المخالطين لحالة مؤكدة، يجيب عليها استشاري الباطنة والأمراض المعدية.#مخالط_كورونا
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— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) November 6, 2020
وفق “أخبار 24”.