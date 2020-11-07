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أخبار محلية > تفاصيل قرار “الوزراء” بصرف 500 ألف ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بـ”كورونا”
07/11/2020   8:34 م

تفاصيل قرار “الوزراء” بصرف 500 ألف ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بـ”كورونا”

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تضمن قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس “كورونا” ، تشكيل لجنة لوضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

ونص قرار المجلس على تشكيل لجنة من المجلس الصحي السعودي، تضم في عضويتها ممثلين من المجلس ومن وزارات: الصحة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تكون مهمتها وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وكان مجلس الوزراء قد أقر صرف مبلغ نصف مليون ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس “كورونا” الجديد، من العاملين بالقطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أم عسكريًّا، سعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارًا من تاريخ تسجيل أول إصابة داخل المملكة بالفيروس في 7 / 7 / 1441هـ. وفق “أخبار 24”.

تفاصيل قرار “الوزراء” بصرف 500 ألف ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بـ”كورونا”

أخبار محلية
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