“الحصيني” يستبعد تأثر الرياض بعاصفة القصيم.. ويوضح السبب

استبعد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تأثير العاصفة الغبارية التي ضربت منطقة القصیم على العاصمة الرياض.
وقال الحصيني إن عاصفة “الرس” الغبارية ستتأثر بها معظم القصيم وشمال شرق المنطقة أيضاً، مشيراً إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى هطول أمطار بعد العاصفة على أجزاء من القصيم.
ولفت إلى أنه لا يتوقع أن تؤثر تلك العاصفة على العاصمة الرياض؛ وذلك بسبب اتجاه الرياح.
لا تنسوا دعاء الريح
عاصفة الرس الغبارية اليوم السبت 1442/3/21هـ مقطع متداول
متوقع ان تتأثر بها معظم القصيم وشمال شرق القصيم – الا ان يصرفها الله – ومتوقع ان يعقبها امطار – بإذن الله على أجزاء من القصيم
من غير المتوقع ان تؤثر على العاصمة الرياض وذلك بسبب اتجاه الرياح
والله اعلم pic.twitter.com/FP5McZeH5q
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) November 7, 2020
وفق “أخبار 24”.