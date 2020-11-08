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أخبار محلية > “الحصيني” يستبعد تأثر الرياض بعاصفة القصيم.. ويوضح السبب
08/11/2020   7:03 ص

“الحصيني” يستبعد تأثر الرياض بعاصفة القصيم.. ويوضح السبب

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استبعد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تأثير العاصفة الغبارية التي ضربت منطقة القصیم على العاصمة الرياض.  

وقال الحصيني إن عاصفة “الرس” الغبارية ستتأثر بها معظم القصيم وشمال شرق المنطقة أيضاً، مشيراً إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى هطول أمطار بعد العاصفة على أجزاء من القصيم.

ولفت إلى أنه لا يتوقع أن تؤثر تلك العاصفة على العاصمة الرياض؛ وذلك بسبب اتجاه الرياح.  

 

وفق “أخبار 24”.

“الحصيني” يستبعد تأثر الرياض بعاصفة القصيم.. ويوضح السبب

أخبار محلية
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