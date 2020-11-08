بالفيديو.. “العمري” بعد الفوز: النصر ليس 11 لاعبا فقط.. وأنا لست مثل حمدالله

تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنصر، عبدالإله العمري، عن الفوز الذي حققه ناديه أمام نظيره القادسية، بثنائية دون رد، في المباراة التي أثقيمت بينهما اليوم السبت، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.
وقال العمري في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية عقب المباراة: “الحمدلله على الفوز وألف مبروك لنا.. وأتمنى الشفاء العاجل لإخواننا اللاعبين والإدارة.. وأرى أن النقص يولد القوة والفريق ليس 11 لاعباً فقط”.
وأوضح “العمري”: “طبقنا تكتيك المدرب، وأن شاء الله القادم يكون أفضل بالنسبة لنا، أكيد من الصعب أن أكون مثل عبدالرزاق حمدالله، وهدفي اليوم توفيق من الله ودعوة الوالدين.. ولم نتأثر من بيان القادسية بشأن التحكيم ونفذنا ما قاله لنا المدرب”.
عبدالإله العمري – لاعب #النصر:
النقص يولّد القوة والنصر ليس 11 لاعب فقط.. ومن الصعب أن أكون مثل “عبدالرزاق حمدالله”.#النصر_القادسية pic.twitter.com/vHbV4d9Kok
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 7, 2020
وفق “أخبار 24”.