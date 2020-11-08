مكافآت مضاعفة لنجوم النصر بعد تحقيق أول فوز بالدوري هذا الموسم

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، إن إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، قدمت مكافآت مضاعفة للاعبي الفريق، بعد الفوز على القادسية بهدفين دون مقابل، وتحقيق الثلاث نقاط الأولى بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت المكافآت المضاعفة، التي قدمها مجلس إدارة النصر، بهدف رفع الروح المعنوية لدى نجوم الفريق لمواصلة حصد الانتصارات، وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.
وحقق النصر الفوز بهدفي عبد الإله العمري وفراس البريكان في ختام الجولة الرابعة، من دوري المحترفين، رغم الظروف الصعبة التي تواجهه بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا داخل الفريق. وفق “أخبار 24”.