وزير البيئة: قريباً سنطلق منصة إلكترونية لتأهيل المستثمرين من القطاع الخاص لاستيراد الشعير

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، قرب إطلاق منصة إلكترونية خاصة بتأهيل المستثمرين من القطاع الخاص لاستيراد الشعير لضمان انتقال مهمة استيراده وبيعه دون التأثير على المعروض في السوق المحلي.
ويأتي إعلان الوزير قرب إطلاق المنصة الإلكترونية عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص.
وأكد الفضلي أن إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المأمول منه.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يتمتع بإمكانيات وقدرات تساعده في تلبية احتياجات المربين ومصانع إنتاج الأعلاف من الشعير المستورد، بجانب المحافظة على المخزونات الآمنة في السوق، وتحقيق المنافسة السعرية العادلة بما يحقق مصلحة المربين والاقتصاد بشكل عام. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق أيضا على دعم إضافي تقدر قيمته بنحو (360) مليون ريال سنوياً لدعم صغار مربي الماشية، بواقع (30) مليون ريال شهرياً ليصل إجمالي قيمة الدعم السنوي لصغار مربي الماشية إلى (1.56) مليار ريال سنوياً، بجانب دعم قطاع أبحاث الثروة الحيوانية بقيمة (40) مليون ريال.