“الأرصاد” تصدر تنبيهات بهطول أمطار على بعض المناطق وسحب رعدية بأخرى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية ممطرة في أخرى.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ8 مساءً.
كما نبهت الأرصاد من سحب رعدية ممطرة وأمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد على عدد من المدن بمناطق جازان، والمنطقة الشرقية، مبينة أن الحالة في جازان تستمر حتى الساعة 11 صباحاً، أما في المنطقة الشرقية فتستمر حتى الساعة 3 عصرا. وفق “أخبار 24”.