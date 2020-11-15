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أخبار محلية > “الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “الرابية” السكني بعدد 670 فيلا شمال الرياض
15/11/2020   5:33 م

“الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “الرابية” السكني بعدد 670 فيلا شمال الرياض

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أطلقت الشركة الوطنية للإسكان اليوم مشروع “الرابية” السكني ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الواقع بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض.

وقالت الشركة إن المشروع يوفر المشروع 670 وحدة سكنية من نوع (فيلا) بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر.

وأضافت أنه يعد أحد المشاريع تحت الإنشاء التي يجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، مبينة أنه يمكن للأسر الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق “سكني” على الرابط https://sakani.housing.sa/project/546818 . وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 178 ألف متر مربع، ويتميز بموقعه على طرق محورية رئيسية بجوار مطار الملك خالد الدولي من جهة الغرب، ويقدم نموذجين للفلل السكنية بمساحات متنوعة يتم تنفيذها وفق أعلى المعايير المعمارية العصرية.

وأوضحت أن المشروع يوفّر النموذج الأول 182 وحدة سكنية بمساحات تصل إلى 355 م2، أما النموذج الثاني 488 وحدة سكنية بمساحة 307 م2 بأقساط شهرية ميسرة.

“الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “الرابية” السكني بعدد 670 فيلا شمال الرياض

أخبار محلية
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