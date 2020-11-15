"البريد" يصدر طابعاً تذكارياً لرالي "داكار السعودية"

أصدرت مؤسسة البريد السعودي، اليوم (الأحد)، طابعاً بريدياً من فئة 3 ريالات، وبطاقة بريدية من فئة 5 ريالات عن رالي “داكار السعودية”.
وقال البريد إن إصدار الطابع يتزامن مع قرب انطلاق نسخة الرالي الثانية في السعودية خلال شهر يناير القادم، ويجسد هذا الطابع المناسبة الرياضية العالمية، التي تُعد من السباقات الأعلى إثارة وتحدياً حول العالم.
وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.
وفق “أخبار 24”.