“متحدث الصحة” يوضح متى يرفع الحد الأقصى للتجمعات في المناسبات والقاعات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأحد)، أن الحد الأعلى للتجمعات الذي قررته المملكة بـ 50 شخصًا، والإجراءات بين الأفراد في أماكن العمل، ليست إجراءات عشوائية، في هذه المرحلة.
وأِشار العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري، إلى أن تحديد الرقم تم وفقًا لدراسات وأبحاث وتجارب لمراكز داخل المملكة، يوثق في توصياتها.
وأوضح أنه في شهر أغسطس، طبقًا للمركز الأمريكي للوقاية من الأمراض، وقعت حـادثة في مناسبة زواج في ولاية أمريكية، حضره 55 فردًا، تواجد فيه شخص واحد مصاب، حيث انتقلت العدوى لمجموعة من المتواجدين.
وتابع أن الذين أصيبوا نقلوا العدوى إلى آخرين من أسرهم، ووصل عدد المصابين إلى 176 شخصًا، توفي منهم 7 لم يحضروا الزفاف، رغم تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وفق “أخبار 24”.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى لا تتحول المناسبات الاجتماعية المقصود بها الفرح إلى مناسبات حزن وسوء.
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_الصحة: في شهر أغسطس في مدينة ماين حضر الزواج 55 شخصًا، وأحد الحضور مصاب، فانتقلت العدوى إلى 176 شخصًا، وتوفي على إثرها 7 أشخاص لم يحضروا الزواج. #نعود_بحذر pic.twitter.com/Odi8JclNxs
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 15, 2020