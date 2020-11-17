"فهد الطبية" توضح أسباب الولادة المبكرة وخطورتها على الطفل وطرق الوقاية منها

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أن الطفل الخديج هو الذي يولد قبل الأسبوع الـ37 من الحمل، أي قبل اكتمال المدة الطبيعية للحمل، مبينة أن الولادة المبكرة تشكل خطراً على صحة الطفل وأن متابعة الحمل من أبرز سُبل الوقاية.
وذكرت أن أسباب ولادة طفل خديج تتمثل في الولادة المبكرة أو الإجهاض، والحمل بتوأمين أو أكثر، والتدخين، والإصابات الجسدية أو النفسية، وقصر الوقت بين حملين، إضافة إلى بعض الأمراض المزمنة.
وأشارت إلى أن متابعة الحمل بشكل دوري، وتجنب العمل الشاق، وعدم الوقوف لفترات طويلة، يساهم في الوقاية من الولادة المبكرة.
ولفتت إلى أهمية دور الوالدين في تحسين حالة الطفل الخديج من خلال المراجعة الدورية للعيادات الطبية لتقييم نمو الطفل الذهني والعضلي.
وفق “أخبار 24”.