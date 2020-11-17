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أخبار الخرج > عبر فعالية لمرضى العيادات : مستشفى #الدلم يواصل حملته للتوعية بمرض السكري
17/11/2020   1:34 م

عبر فعالية لمرضى العيادات : مستشفى #الدلم يواصل حملته للتوعية بمرض السكري

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استمرارا لفعاليات ‫اليوم العالمي للسكري و ‫الأسبوع الخليجي للتوعية بداء السكري‬ ، نظم قسم التغذية بالتعاون مع قسم التوعية الصحية في مستشفى ‫الأمير سلمان بن محمد بالدلم، ركن توعوي‬ استهدف مراجعي و مرضى العيادات. و احتوى الركن على اللوحات الارشادية و نشرات و مقاطع الفيديو التوعوية عن اعراض وعلاج ومضاعفات مرض السكري كما تم عمل تحاليل سكر الدم بشكل عشوائي وقياس الضغط وكتلة الجسم للمراجعين وتقديم محاضرة طبيه عن طبيعة المرض و الاجابة على استفساراتهم.

و أفتتح سعادة الاستاذ ماجد بن مطر العنزي مدير المستشفى الركن المخصص للفعالية، و ابدى سعادته بالإقبال و التفاعل من المرضى مع منظمي الركن. كما حثهم على مواصلة الجهد و الاستمرار على مثل هذه الفعاليات ، و هو ما يسهم في رفع نسبة الوعي و التقليل من أخطار المرض. في حين أوضح سعود الحربي اخصائي التغذية ، انهم اعطوا جانب التغذية العلاجية لمريض السكري المساحه الاكبر للارتباط الوثيق بين طبيعة المرض و ما يتناوله المريض.

عبر فعالية لمرضى العيادات : مستشفى #الدلم يواصل حملته للتوعية بمرض السكري

أخبار الخرج
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