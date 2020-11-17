عبر فعالية لمرضى العيادات : مستشفى #الدلم يواصل حملته للتوعية بمرض السكري

استمرارا لفعاليات اليوم العالمي للسكري و الأسبوع الخليجي للتوعية بداء السكري ، نظم قسم التغذية بالتعاون مع قسم التوعية الصحية في مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم، ركن توعوي استهدف مراجعي و مرضى العيادات. و احتوى الركن على اللوحات الارشادية و نشرات و مقاطع الفيديو التوعوية عن اعراض وعلاج ومضاعفات مرض السكري كما تم عمل تحاليل سكر الدم بشكل عشوائي وقياس الضغط وكتلة الجسم للمراجعين وتقديم محاضرة طبيه عن طبيعة المرض و الاجابة على استفساراتهم.
و أفتتح سعادة الاستاذ ماجد بن مطر العنزي مدير المستشفى الركن المخصص للفعالية، و ابدى سعادته بالإقبال و التفاعل من المرضى مع منظمي الركن. كما حثهم على مواصلة الجهد و الاستمرار على مثل هذه الفعاليات ، و هو ما يسهم في رفع نسبة الوعي و التقليل من أخطار المرض. في حين أوضح سعود الحربي اخصائي التغذية ، انهم اعطوا جانب التغذية العلاجية لمريض السكري المساحه الاكبر للارتباط الوثيق بين طبيعة المرض و ما يتناوله المريض.