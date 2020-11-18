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أخبار محلية > “الصحة” تنشئ إدارة لمراقبة انتظام دوام الموظفين في المديريات والتجمعات الصحية
18/11/2020   12:54 م

“الصحة” تنشئ إدارة لمراقبة انتظام دوام الموظفين في المديريات والتجمعات الصحية

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وجهت وزارة الصحة بإنشاء إدارة لمراقبة انتظام الموارد البشرية في المديريات بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية، على أن ترتبط هذه الإدارة بمساعد مدير عام أو مدير الشؤون الصحية للموارد البشرية أو نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

وشددت الوزارة، في تعميم صادر بهذا الشأن، على أن تقوم المديريات والتجمعات الصحية بترشيح مدير لهذه الإدارة وإرسال بياناته لوكالة الموارد البشرية، على أن تلتزم بتقديم الدعم الكامل لهذه الإدارات.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على إلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، على أن يتم إسناد مراقبة انتظام دوام موظفي الجهاز والوحدات التابعة له إلى الإدارة العامة للموارد البشرية. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تنشئ إدارة لمراقبة انتظام دوام الموظفين في المديريات والتجمعات الصحية

أخبار محلية
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