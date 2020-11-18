“التعليم” تسمح لمنسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي بهذا الشرط

منحت وزارة التعليم صلاحيات لـ47 مدير تعليم، لتكليف منسوبي الإدارات، بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عند الحاجة.
ونص القرار الذي اعتمده مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد آل فهيد، وفقًا لـ “المدينة”، على ألا تتجاوز مدة العمل خارج وقت الدوام الرسمي 20 يومًا خلال العام المالي الحالي.
وأوضح القرار أن هذه الصلاحيات تأتي للتحول من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد، وما يترتب على ذلك من متطلبات قد تستدعي التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي.
وشدد التعليم على أن تفويض الصلاحيات لمديري التعليم لا يعفيهم من المؤاخذة النظامية، إن لم يتقيدوا بالأنظمة واللوائح والتعليمات، على أن تتولى الجهات المختصة بالوزارة مسؤولية متابعة ذلك.
وأشار إلى أنه يجب ألا تتعارض ممارسة هذه الصلاحيات مع قرار تبليغ الميزانية والمذكرة التفسيرية لها.