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أخبار محلية > بالفيديو.. هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها؟.. الشيخ السليمان يُجيب
19/11/2020   8:13 ص

بالفيديو.. هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها؟.. الشيخ السليمان يُجيب

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شدَّد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، على أن المرأة الراشدة لها حرية التصرف بمالها سواء في البيع أو الشراء أو الصدقة ولا تتقيد في ذلك بإذن من زوجها أو وليها.

وأشار في فتوى نشرها حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إلى أن الزوج ليس له الحق في أن يتحكم بمال زوجته، وكذلك الولي في مال ابنته.

وأكد أن الحالة الوحيدة التي يسمح فيها لأي من الزوج أو الولي التدخل، إذا كان التصرف يلحق الضرر بأي منهما، ويكون التدخل في حدود ذلك فقط.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها؟.. الشيخ السليمان يُجيب

أخبار محلية
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