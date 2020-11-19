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أخبار محلية > مع انعقاد القمة برئاسة المملكة.. تعرف على الناتج المحلي لدول مجموعة العشرين في 2019
19/11/2020   8:16 ص

مع انعقاد القمة برئاسة المملكة.. تعرف على الناتج المحلي لدول مجموعة العشرين في 2019

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حلت المملكة في المركز الـ 16 في ترتيب الناتج المحلي ضمن دول مجموعة العشرين عام 2019م، والتي تعقد قمتها برئاسة المملكة يومي السبت والأحد القادمين 21-22 نوفمبر.

وتتصدر الولايات المتحدة اقتصادات المجموعة بناتج محلي يبلغ 21.44 تريليون دولار، تليها الصين بـ14.14 تريليون دولار، ثم اليابان بـ 5.15 تريليون دولار.

وجاء الناتج المحلي للدول على النحو التالي:

أمريكا 21.44 تريليون دولار

الصين 14.14 تريليون دولار

اليابان 5.15 تريليون دولار

ألمانيا 3.86 تريليون دولار

الهند 2.94 تريليون دولار

المملكة المتحدة 2.74 تريليون دولار

فرنسا 2.71 تريليون دولار

إيطاليا 1.99 تريليون دولار

البرازيل 1.85 تريليون دولار

كندا 1.73 تريليون دولار

روسيا 1.70 تريليون دولار

كوريا الجنوبية 1.63 تريليون دولار

أستراليا 1.38 تريليون دولار

المكسيك 1.27 تريليون دولار

إندونيسيا 1.11 تريليون دولار

السعودية 793 مليار دولار

تركيا 743 مليار دولار

الأرجنتين 445 مليار دولار

جنوب أفريقيا 359 مليار دولار

وفق “أخبار 24”.

مع انعقاد القمة برئاسة المملكة.. تعرف على الناتج المحلي لدول مجموعة العشرين في 2019

أخبار محلية
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