بالأسماء.. “الموارد البشرية” تدعو 76 متقدماً ومتقدمةً على الوظائف الصحية لاستكمال إجراءات الترشيح

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 76 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والمعلنة في 15-3-1442هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني بمراجعة فروع الوزارة بالمناطق التي تم بها إجراء المقابلة الشخصية اعتبارا من 1-4-1442هـ، وحتى الخميس الموافق 11-4-1442هـ ، لاستكمال إجراءات الترشيح.
وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب الوثائق التالية عند المراجعة:
أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.
أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.
شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية.
بطاقة التسجيل المهني، سارية المفعول.
بطاقة الحساب البنكي.
وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهم قد تمت مفاضلتهم واتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن من لم يُحضِر أصول الوثائق مستوفاة لجميع مكوناتها النظامية مع نتائج الكشف الطبي خلال الفترة المحددة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، ومن لم يراجع خلال الفترة المحددة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.