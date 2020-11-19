صندوق الاستثمارات يعلن زيادة حصته في شركة أكواباور إلى 50 %

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن زيادة حصته في “أكواباور” من 33.36% إلى 50٪، وذلك ضمن استراتيجيته لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل المملكة ودعم نمو الشركات الوطنية وتمكينها لتكون رائدة إقليمياً وعالمياً.
وقال المتحدث الرسمي لصندوق الاستثمارات العامة إنه من المؤكد أن زيادة حصة الصندوق في أكواباور هي دلالة على طموح الشركة وتقدمها، فالصندوق مستثمرٌ على المدى الطويل، ولديه التزام بتمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: “نعتقد أن أكواباور ستلعب دوراً في تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي في المستقبل، كما ستسهم في توفير عوائد على المدى الطويل، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من نمو هذه الشركة وتطورها”. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن علاقة صندوق الاستثمارات العامة مع أكواباور قد بدأت في عام 2013، حينما استثمرت شركة سنابل للاستثمار المباشر المملوكة بالكامل للصندوق، في شركة أكواباور، وتطورت العلاقة بشكلٍ أكبر في عام 2018 عندما قام الصندوق بأول استثمارٍ مباشرٍ له في الشركة.