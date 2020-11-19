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20/11/2020   1:32 ص

“الصحة العالمية”: حالات الوفاة بـ “كورونا” قد تزيد خلال الشهور المقبلة.. واللقاح ليس حلاً سحرياً

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حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، من إمكانية زيادة أعداد الوفيات بفيروس “كورونا” المُستجد خلال الأشهر التسعة المقبلة.   

وقال المنظري، إنه أصيب ما يزيد على 3 ملايين شخص بالعدوى، وتوفي 76 ألف شخص في إقليم شرق المتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من اندلاع الجائحة، وقد تتعرَّض حياة عدد مماثل من الناس إن لم يكن أكثر للخطر أيضاً خلال الفترة المقبلة.    

ولفت إلى أن المنظمة تعتقد بأن العدد الفعلي للحالات المؤكدة في جميع أنحاء الإقليم أعلى من ذلك، كما أن الاتجاهات الأخيرة لا تزال مثيرة للقلق الشديد كما هو الحال في أوروبا وأمريكا.   وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن توفير لقاح ضد الفيروس ليس الحل السحري لإنهاء هذه الجائحة، ولا يزال هناك خطر لانتقال الفيروس من الأشخاص الحاملين له إلى الآخرين. 

“الصحة العالمية”: حالات الوفاة بـ “كورونا” قد تزيد خلال الشهور المقبلة.. واللقاح ليس حلاً سحرياً

طب وتداوي
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