بالفيديو.. أمين “اتحاد القدم”: طاقم تحكيم أجنبي سيقود نهائي كأس الملك.. وهذا سبب عدم إسناده لطاقم سعودي

كشف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، عن تعيين طاقم حكام أجانب لإدارة نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020 بين فريقي الهلال والنصر.
وقال القاسم خلال إحدى حلقات برنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، إنه سيتم استقدام طاقم أجنبي لمباراة نهائي كأس الملك، على غرار تعيين حكام أجانب لنصف نهائي البطولة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تقلل من مكانة الحكم السعودي، ولكن رأينا أنه كما بدأنا البطولة بعد التوقف بحكام أجانب، فالأفضل أن ننهيها أيضاً بأجانب، مؤكداً استمرار دعم الحكم السعودي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه سيكون أمراً مؤسفاً ألا يكون لدينا حكام مرشحون في بطولة كأس العالم القادمة إذا لم نتمكن من ترشيح حكام سعوديين، مبيناً أنه من الصعب أن تثق الاتحادات الدولية في الحكم السعودي إذا لم يثق بهم الاتحاد المحلي.
بدوره أكد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة فيرناندو تريساكو، أنه سيتم تعيين حكم كبير ومخضرم لمباراة الهلال والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والمقرر لها الإثنين المقبل.
#الدوري_مع_وليد | إبراهيم القاسم – أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم: طاقم تحكيم أجنبي سيقود نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر.. التحكيم جدلي جئنا بأفضل الحكام العالميين ويقال عنهم مثل ما يقال عن الحكم السعودي.#SBC pic.twitter.com/WwmUqNhmOz
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 19, 2020