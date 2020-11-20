بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح حكم وضع الكحل للنساء والرجال

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم وضع الكحل للرجال والحالات التي يُسمح فيها للنساء بالتزين به.
وقال الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الكحل مُباح للرجال ومن الأمور العادية، والدليل أن النبي محمد ﷺ اكتحل.
وأضاف أنه بالنسبة للنساء فهناك شقان؛ إذا كان لا يشاهد عينيها إلا النساء فلا حرج عليها في ذلك، وأما إذا كانت المرأة تبرز عينيها بالكحل أمام الرجال الأجانب فالكحل زينة وهي ممنوعة من إظهار الزينة أمام الرجال الأجانب. وفق “أخبار 24”.
ما حكم وضع الكحل للرجال؟#يستفتونك مع الشيخ سعد بن ناصر الشثريhttps://t.co/PtHinw3NIh pic.twitter.com/bKkuHSLENl
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 19, 2020