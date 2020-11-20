“نيوكاسل” يقاضي رابطة الدوري الإنجليزي بسبب فشل صفقة استحواذ “صندوق الاستثمارات” على النادي

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي أمس (الخميس)، التقدم بدعوى قضائية ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، على خلفية فشل صفقة الاستحواذ المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة في يوليو الماضي للنادي.
وقرر النادي رفع دعوى قانونية رداً على تسريبات مزعومة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشدداً على أنه سيواصل بذل قصارى جهده للضغط من أجل جلسة استماع لمطالبة عادلة وشاملة وملائمة.
وأوضح النادي أنه يتفهم أن هذه الأمور ستشكل مصدر قلق كبير لجماهيره، مشيراً إلى أنه ليس أمامه سوى خيار الرد وإطلاع جمهوره على المستجدات في ضوء المعلومات التي كشفت عنها رابطة الدوري الإنجليزي. وفق “أخبار 24”.