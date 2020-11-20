نصائح للحد من استهلاك وقود سيارتك خلال رحلات البر

يستحوذ استهلاك الوقود على اهتمام سائقي المركبات مع اختلاف أنواعها، ولا شك بأننا جميعنا نبحث عن طرق اقتصادية لخفض استهلاك الوقود، خاصة مع بدء موسم الرحلات البرية وقطع مسافات طويلة باستخدام السيارة.
وفي التقرير التالي نقدم لك 9 نصائح، تساعد على تجنب هدر الوقود وتقلل من استهلاكه خلال القيادة لمسافات بعيدة:
الحمل الخفيف:
حاول ألا تحزم الكثير من الأشياء قدر الإمكان، حيث إن الوزن الزائد يرفع استهلاك الوقود، وأظهرت دراسة حديثة أن كل 45 كيلوغراماً إضافياً يرفع استهلاك الوقود بحوالي 2٪.
لا تهدر أموالك على الوقود باهظ الثمن:
راجع دليل المالك لمعرفة نوع الوقود الذي تحتاجه سيارتك، إذا أوصى الدليل باستخدام الوقود العادي، فاستخدمه، إذ إن استخدامك وقود “السوبر” سيهدر الكثير من المال.
استخدم مثبت السرعة:
إذا كنت تقود على تضاريس متساوية نسبياً، يمكن لنظام تثبيت السرعة أن يمنع تغييرات السرعة غير الضرورية التي تهدر الوقود، وأظهرت دراسة حديثة أن استخدام مثبت السرعة عند سرعة 120 كيلومتراً في الساعة سيؤدي إلى توفير الوقود بنسبة ما بين 10٪ إلى 15٪.
لا تسرع
حتى لو كنت تقود بسرعة ثابتة، فإن السرعة العالية تهدر الوقود، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة كل 15 كيلومترًا في الساعة ستؤدي إلى زيادة هدر الوقود بنسبة 15٪ إلى 20٪.
تجنب الزحام المروري:
يتسبب التباطؤ بالقيادة بهدر الكثير من الوقود، لذا حاول ألا تعلق في الأزمات المرورية.
التأكد من ضغط الإطارات:
لأسباب تتعلق بالسلامة والاقتصاد في استهلاك الوقود، يجب أن تعطي سيارتك نظرة جيدة قبل الانطلاق، للتأكد من ضبط ضغط الإطارات بالشكل الصحيح وأن مصفاة الهواء والمحرك يعملان بشكل جيد.
خزان الوقود:
البنزين سائل متطاير، يتبخر بسهولة، لذا يجب على سائقي المركبات التأكد بصورة دورية من سلامة غطاء خزان الوقود، حيث إن الغطاء يعمل على منع دخول الهواء الخارجي إلى الخزان، ومنع خروج البنزين من الخزان خلال القيادة، بالإضافة إلى أنه يقلل من عملية تبخر الوقود داخل الخزان عند درجات الحرارة المرتفعة للمحرك. وفق “أخبار 24”.
مكيف الهواء:
مكيف الهواء من أكثر الأمور التي تزيد استهلاك الوقود في السيارة، إذ يؤكد غالبية الخبراء أن تشغيل مكيف الهواء يزيد الاستهلاك بنسبة 20 بالمائة، حيث يفضل عدم تشغيل المكيف عندما تكون السيارة متوقفة لفترة طويلة تحت الشمس.
كما يجب الانتباه إلى ضرورة إقفال مكيف السيارة عند القيادة على الطرقات المرتفعة والتي تتطلب استخدام أقصى أداء للمحرك، حيث يستنزف مكيف السيارة كمية وقود أكثر في القيادة على مثل هذه الطرقات.
تقليل الكبح والتسارع:
حاول تقليل الكبح “الفرملة” وحافظ على معدل تسارع ثابت، وتجنب الضغط على دواسة البنزين بقوة، وابتعد عن الكبح العنيف، حيث إن انتقال السيارة من وضع السكون إلى وضع الحركة يستهلك كمية كبيرة من الوقود، كما أن التسارع المفاجئ يدفع السيارة لحرق كمية أكبر من الوقود مقارنة بالتسارع الهادئ.