القبض على هندي أرسل تهديداً بوجود قنبلة إلى السفارة السعودية

ألقت الشرطة الهندية القبض على شخص يبلغ من العمر 47 عاماً، يعمل كوسيط أسهم، بتهمة إرسال رسالة تهديد بوجود قنبلة، إلى سفارة المملكة في الهند وإحدى المدارس في مدينة “فيرسوفا”.
وكشفت تحقيقات الشرطة بحسب صحيفة “مومباي ميرور” الهندية، أن المتهم قام بهذه الحيلة لإلحاق الضرر بإحدى السيدات، بعد أن استخدم اسمها وتوقيعها في الرسائل المرسلة إلى السفارة السعودية والمدرسة، وذلك بعدما رفضت عرضاً للزواج منه. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن شرطة “باندرا كورلا” ستقوم باحتجاز المتهم، بعد إرساله رسالة تهديد مماثلة إلى القنصلية الأمريكية.