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21/11/2020   1:12 م

“الحصيني”: نهاية الحالة المطرية فجر الأحد.. وأمطار متوقعة في هذه المناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ ، عبدالعزيز الحصيني، أن ‏يشهد طقس المملكة اليوم (السبت) موجة برد من خفيفة لمتوسطة ‏القوة على المناطق الشمالية وشرق الغربية، وغدًا (الأحد) على الوسطى ‏والشرقية.‏

وأشار إلى احتمالية سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات ‏البرد خلال الـ36 ساعة المقبلة على أجزاء من مناطق مكة (بما فيها ‏جدة)، والمدينة وحائل والقصيم وأقصى شمالي منطقتي الرياض ‏والشرقية.‏

وبيّن أن الحالة الجوية الثالثة لهذا الموسم يتوقع أن تنتهي فجر غدٍ (الأحد)، ‏مع نشاط للرياح قد يثير الغبار خاصة في الأماكن المفتوحة ‏اليوم (السبت) على أجزاء من وسط وغرب المملكة وشمال ‏الشرقية.‏ وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: نهاية الحالة المطرية فجر الأحد.. وأمطار متوقعة في هذه المناطق

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