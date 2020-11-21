“الحصيني”: نهاية الحالة المطرية فجر الأحد.. وأمطار متوقعة في هذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس المملكة اليوم (السبت) موجة برد من خفيفة لمتوسطة القوة على المناطق الشمالية وشرق الغربية، وغدًا (الأحد) على الوسطى والشرقية.
وأشار إلى احتمالية سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات البرد خلال الـ36 ساعة المقبلة على أجزاء من مناطق مكة (بما فيها جدة)، والمدينة وحائل والقصيم وأقصى شمالي منطقتي الرياض والشرقية.
وبيّن أن الحالة الجوية الثالثة لهذا الموسم يتوقع أن تنتهي فجر غدٍ (الأحد)، مع نشاط للرياح قد يثير الغبار خاصة في الأماكن المفتوحة اليوم (السبت) على أجزاء من وسط وغرب المملكة وشمال الشرقية. وفق “أخبار 24”.