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أخبار محلية > “أمن الطرق” يضبط عددًا من الشاحنات والمركبات المحملة بالحطب المحلي وقائديها
21/11/2020   1:12 م

“أمن الطرق” يضبط عددًا من الشاحنات والمركبات المحملة بالحطب المحلي وقائديها

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ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق، عددًا من الشاحنات والمركبات بحمولاتها من الحطب المحلي وقائديها، لمخالفتهم نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأوضح “أمن الطرق” أنه جرى ضبط المخالفين في مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، الجوف)، وهم 6 مواطنين، ومقيم من الجنسية المصرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. وفق “أخبار 24”.

“أمن الطرق” يضبط عددًا من الشاحنات والمركبات المحملة بالحطب المحلي وقائديها

أخبار محلية
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